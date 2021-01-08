Son dakika haberleri... Gaziosmanpaşa'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü

GAZİOSMANPAŞA'da inşaatın 5. katından düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Şemsipaşa Mahallesi 52. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokakta bulunan inşaat halindeki binanın 5. katında çalışan, ismi öğrenilemeyen kişi, dengesini kaybederek düştü. İşçinin düştüğünü gören arkadaşları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı işçiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı