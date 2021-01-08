Son dakika haberleri... Gaziosmanpaşa'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü
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Son dakika haberleri... Gaziosmanpaşa'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü

08.01.2021 23:32 | Son Güncelleme: 08.01.2021 23:40
Son dakika haberleri... Gaziosmanpaşa'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre GAZİOSMANPAŞA'da inşaatın 5. katından düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GAZİOSMANPAŞA'da inşaatın 5. katından düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Olay, akşam saatlerinde Şemsipaşa Mahallesi 52. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokakta bulunan inşaat halindeki binanın 5. katında çalışan, ismi öğrenilemeyen kişi, dengesini kaybederek düştü. İşçinin düştüğünü gören arkadaşları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı işçiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturması sürüyor. 


- İstanbul
Son dakika haberleri... Gaziosmanpaşa'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü
Son dakika haberleri... Gaziosmanpaşa'da inşaatın 5. katından düşen işçi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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