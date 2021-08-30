Son dakika gündem: Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
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Son dakika gündem: Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

Son dakika gündem: Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Gaziantep'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 301 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Gaziantep'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 301 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımına ilişkin 23-29 Ağustos'ta çok sayıda operasyon düzenledi.

Belirli adreslere yönelik operasyonlarda, 986 gram bonzai, 535 gram sentetik uyuşturucu, 162 gram esrar, 94 gram eroin, 574 kök hint keneviri, 28 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 301 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 285 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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