Son dakika gündem: Gaziantep'teki "torbacı" operasyonunda gözaltı sayısı 27'ye çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Gaziantep'teki "torbacı" operasyonunda gözaltı sayısı 27'ye çıktı

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te dün 655 polisin katılımıyla helikopter destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 27'ye yükseldi.

04.09.2020 02:53 | Son Güncelleme: 04.09.2020 02:58

Gaziantep'te dün 655 polisin katılımıyla helikopter destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 27'ye yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Terörle Mücadele şubelerinden polislerin katılımıyla Vatan, Mithatpaşa, Beydilli, Hacıbaba ve Münüfpaşa mahallelerinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, vatandaşların, gençlerin ve çocukların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması ve uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması amacıyla "torbacı" diye nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik dün operasyon düzenlenmiş ve 16 kişi gözaltına alınmıştı. Yürütülen çalışmalar sonucu operasyonda gözaltına alınan kişi sayısı 27'ye yükseldi.

Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, imal ve ticaretini yapmak suçlarından gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uygulama kapsamında ayrıca 78 umuma açık yer, 518 araç ve 2 bin 310 şahıs üzerinde arama yapıldı, 7 araç trafikten men edildi ve 21 araç sürücüsüne toplam 47 bin 157 lira idari para cezası uygulandı.

Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı, 655 polisin görev aldığı operasyon 10 saat sürmüştü.

Mahallelerin abluka altına alındığı operasyonda 36 adreste arama yapılmış ve kapıları açılmayan zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girilmişti.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 550 gram esrar, 1 kilo 168 gram metamfetamin, 500 gram sentetik uyuşturucu, 673 gram eroin, 1941 uyuşturucu hap, 10 tabanca, 3 pompalı tüfek ve 7 hassas terazi ele geçirildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika gündem: Gaziantep'teki 'torbacı' operasyonunda gözaltı sayısı 27'ye çıktı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Demet Şener Pınar Tartan Okan Bayülgen Murat Dalkılıç
Spor Falcao Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Derya Çayırgan Süleyman Sarılar
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Gaziantep'teki "torbacı" operasyonunda gözaltı sayısı 27'ye çıktı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 02:58:34. #1.15#
title