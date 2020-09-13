Son dakika gündem: Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı Son dakika haberi: GAZİANTEP'te, yasa dışı bahis oynanan 18 adrese düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, yasa dışı bahis oynanan 18 adrese düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, yasa dışı bahis oynatılan 18 adres tespit edildi. Ekipler, 105 polisin katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 14 hard disk, 1 diz üstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 6 oyun makinesi, 3 kupon yazıcısı ve 8 kupon ile bir miktar para ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan polis, operasyon kapsamında 14 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA