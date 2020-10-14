Son dakika gündem: Gaziantep'te uyuşturucu imalathanesine operasyon: 4 gözaltı
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Son dakika gündem: Gaziantep'te uyuşturucu imalathanesine operasyon: 4 gözaltı

14.10.2020 10:31 | Son Güncelleme: 14.10.2020 10:36
Son dakika gündem: Gaziantep'te uyuşturucu imalathanesine operasyon: 4 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'te, uyuşturucu madde imalatı yapılan iş yerine düzenlenen baskında 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te, uyuşturucu madde imalatı yapılan iş yerine düzenlenen baskında 4 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karatarla Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 1 kilogram uyuşturucu çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal madde, 706 gram kurşun asetat, 525 gram sodyum klorür, 266 gram aseton, 55 gram fenolftalein, 2 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile çeşitli materyaller ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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