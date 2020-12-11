Son dakika gündem: Gaziantep'te usta öğreticilere 1500 lira destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Gaziantep'te usta öğreticilere 1500 lira destek

11.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:42
Son dakika gündem: Gaziantep'te usta öğreticilere 1500 lira destek

Edinilen son dakika haberine göre Şahinbey Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Halk Eğitim Merkezleri'nde kursları kapanan usta öğreticilere 1500 lira yardımda bulunacağını bildirdi.

Şahinbey Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Halk Eğitim Merkezleri'nde kursları kapanan usta öğreticilere 1500 lira yardımda bulunacağını bildirdi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle kapanan iş yerlerine verilen 1500 lira desteğe Halk Eğitim Merkezleri'nde görev yapan usta öğreticiler de eklendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, pandemi sürecinde esnafın ve vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Bu süreçte 8 bin aileye 5 bin lira nakdi yardımda bulunduklarını aktaran Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Toplamda 40 milyon lira yardımda bulunduk. Ayrıca bu süreçte iş yerlerini kapatan çalışamayan esnafımıza da 6 ay önce 1000 TL şu anda da 1500 TL olmak üzere nakdi yardımda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra Halk eğitim Merkezi'nde görev yapan ve genelge ile kursları kapanan eğitimcilerimize de 1500 TL destek vereceğiz. Koronavirüsten dolayı evlerinde karantinada olan vatandaşlarımıza sıcak yemek ve gıda paketi veriyoruz. Bu dönem devam ettiği sürece Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz."

Tahmazoğlu, usta öğreticilerin 1500 lira destekten yararlanmak için Şahinbey Belediyesinin internet sitesinde bulunan formu doldurup IBAN numaralarıyla başvurmaları gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

İlgili Haberler

Şahinbey'den usta öğreticilere pandemi yardımı
Şahinbey'den usta öğreticilere pandemi yardımı
Sivas Belediyesinden pandemi sürecinde iş yeri kapanan esnafa 1500 lira nakdi destek
Sivas Belediyesinden pandemi sürecinde iş yeri kapanan esnafa 1500 lira nakdi destek
Son dakika haberi | Gaziantep'te, 320 kilo esrar ele geçirildi
Son dakika haberi | Gaziantep'te, 320 kilo esrar ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Erkan Akçay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ivana Sert Merve Dizdar Sermiyan Midyat
Spor Neymar Erol Bulut Cüneyt Çakır Samet Aybaba Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız İlaç Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Gaziantep'te usta öğreticilere 1500 lira destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 18:47:10. #1.15#
title