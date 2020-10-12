Son dakika gündem: Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı
12.10.2020 19:03 | Son Güncelleme: 12.10.2020 19:06
Son dakika haberleri: Gaziantep'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep-Nizip karayolunun 10'uncu kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen 27 TK 085 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen 35 JK 5395 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan biri çocuk 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince, Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu