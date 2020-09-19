Son dakika gündem: Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Son dakika gündem: Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
19.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:34

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Fatih Caddesinde İlhan A. yönetimindeki 27 SC 417 plakalı traktör ile Ökkeş Ü'nün (38) kullandığı 27 ACM 291 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ökkeş Ü, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Zekeriye Şimşek
Zekeriye Şimşek
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Erol Mütercimler
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Halil Sezai İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Marcel Tisserand
Daha Fazla Kız Çocuk Milli Bursa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 14:38:49. #1.15#
title