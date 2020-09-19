Son dakika gündem: Gaziantep'te trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
19.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:34
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Fatih Caddesinde İlhan A. yönetimindeki 27 SC 417 plakalı traktör ile Ökkeş Ü'nün (38) kullandığı 27 ACM 291 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ökkeş Ü, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kaynak: AA