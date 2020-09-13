Son dakika gündem: Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
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Son dakika gündem: Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Son dakika gündem: Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
13.09.2020 22:13 | Son Güncelleme: 13.09.2020 22:32

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Eylül'de kentte terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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