Son dakika haberi | GAZİANTEP - PKK/KCK soruşturması kapsamında aranan zanlı yol kontrolünde yakalanarak tutuklandı
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Son dakika haberi | GAZİANTEP - PKK/KCK soruşturması kapsamında aranan zanlı yol kontrolünde yakalanarak tutuklandı

28.02.2021 19:11 | Son Güncelleme: 28.02.2021 19:37

Son dakika haberine göre Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında aranan şüpheli yol kontrolünde yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında aranan şüpheli yol kontrolünde yakalanarak tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arıl Mahallesi'nde oluşturduğu yol kontrolünde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan M.K'nın, yapılan GBT sorgulamasında arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlının, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince PKK/KCK soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla arandığı öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberi | GAZİANTEP - PKK/KCK soruşturması kapsamında aranan zanlı yol kontrolünde yakalanarak tutuklandı
Son dakika haberi | GAZİANTEP - PKK/KCK soruşturması kapsamında aranan zanlı yol kontrolünde yakalanarak tutuklandı
Son dakika haberi | GAZİANTEP - PKK/KCK soruşturması kapsamında aranan zanlı yol kontrolünde yakalanarak tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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