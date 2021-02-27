Son dakika gündem: Gaziantep'te otomobilin çarptığı kişi öldü
27.02.2021 22:23 | Son Güncelleme: 27.02.2021 22:26
Son dakika haberine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
H.Y (48) idaresindeki 63 ABU 714 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 79 yaşındaki Abdullah Uygun'a İslahiye-Nurdağı Çevreyolu Fevzipaşa mevkisinde çarptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Uygun'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü H.Y. gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden Uygun'un alzaymır hastası olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek