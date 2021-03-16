Son dakika gündem: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 288 kişiye para cezası uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 288 kişiye para cezası uygulandı

16.03.2021 09:17 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:22
Son dakika gündem: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 288 kişiye para cezası uygulandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 288 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 288 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 180, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 108 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 1366 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Şevket Çoruh Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Mesut Bakkal Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 288 kişiye para cezası uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 09:23:28. #1.14#
title