Son dakika gündem: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 288 kişiye para cezası uygulandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 288 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 288 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 180, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 108 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 1366 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal