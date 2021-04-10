Son dakika gündem: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 254 kişiye para cezası

Son dakika habere göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 254 kişiye para cezası verildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 254 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 185, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan 69 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 576 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz