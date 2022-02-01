Son dakika gündem: GAZİANTEP'TE GİZLİ BUZLANMA KAZALARA NEDEN OLDU - Haberler
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Son dakika gündem: GAZİANTEP'TE GİZLİ BUZLANMA KAZALARA NEDEN OLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'te, gizli buzlanma ve sis nedeniyle birçok noktasında trafik kazası meydana geldi.

GAZİANTEP'te, gizli buzlanma ve sis nedeniyle birçok noktasında trafik kazası meydana geldi. Maddi hasara yol açan kazalar nedeniyle trafikte tıkanıklık meydana geldi.

Kentte etkili olan kar yağışlarının ardından bu sabah oluşan gizli buzlanma, 16 ayrı noktada bazıları zincirleme kazalara neden oldu. Kimsenin yaralanmadığı kazalarda hasar gören araçlar, çekiciler ile bulundukları bölgeden kaldırıldı. Polis ekipleri ise yollarda kış lastiği uygulaması yaptı.

Son dakika gündem: GAZİANTEP'TE GİZLİ BUZLANMA KAZALARA NEDEN OLDU

Son dakika gündem: GAZİANTEP'TE GİZLİ BUZLANMA KAZALARA NEDEN OLDU

Son dakika gündem: GAZİANTEP'TE GİZLİ BUZLANMA KAZALARA NEDEN OLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Güncel, Haber

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