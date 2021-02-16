Son dakika gündem: Gaziantep'te ev yangını
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Son dakika gündem: Gaziantep'te ev yangını

16.02.2021 00:14 | Son Güncelleme: 16.02.2021 00:18
Son dakika gündem: Gaziantep'te ev yangını

Son dakika gündem haberine göre GAZİANTEP'te, bir evde sobadan kaynaklı olarak çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

GAZİANTEP'te, bir evde sobadan kaynaklı olarak çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. 5 kişinin dumandan etkilendiği yangında evde büyük hasar meydana geldi.

Yangın, bu gece Selimiye Mahallesinde meydana geldi. Mahalledeki 4 katlı binanın giriş katında oturan Sarıaltun ailesine ait evden duman ve alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen ekipler yangına müdahale edip evde bulunan Sarıaltun ailesinin  5 ferdini tahliye etti. Dumandan etkilenen 5 kişiye ambulansta oksijen takviyesi yapılarak Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın ise itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.


Son dakika gündem: Gaziantep'te ev yangını
Son dakika gündem: Gaziantep'te ev yangını
Son dakika gündem: Gaziantep'te ev yangını
Son dakika gündem: Gaziantep'te ev yangını
Son dakika gündem: Gaziantep'te ev yangını
Son dakika gündem: Gaziantep'te ev yangını
Son dakika gündem: Gaziantep'te ev yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ATMACA

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