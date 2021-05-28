Son dakika gündem: Gaziantep'te eşini öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı
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Son dakika gündem: Gaziantep'te eşini öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika gündem: Gaziantep'te eşini öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te karısını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Gaziantep'te karısını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Adem T, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi ile sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

Sanık Adem T, eşini çok sevdiğini ileri sürdü.

Pişman olduğunu dile getiren Adem T, "Onu öldürmek gibi bir kastım yoktu. Olay günü bana çok ağır laflar söylediği için o şekilde hareket ettim." dedi.

Duruşma savcısı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Adem T'ye "eşi kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Merkez Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'nde 14 Temmuz 2019'da 3 çocuk annesi G.T, eşi tarafından boğularak öldürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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