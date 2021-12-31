Son dakika gündem: Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda 11 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika gündem: Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Son dakika gündem: Gaziantep'te DEAŞ operasyonunda 11 zanlı yakalandı
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine ilişkin soruşturma kapsamında 11 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

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AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

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