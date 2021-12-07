Son dakika gündem: Gaziantep'te 'change oto' operasyonu: 3 gözaltı

GAZİANTEP'te ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını değiştirip, çalıntı, yakalama şerhli ya da hacizlilere kopyalayıp, piyasaya sürdükleri iddiasıyla 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, çalıntı araçların motor ile şasi numaralarını değiştirerek, piyasaya süren şüphelileri tespit etti. 30 ilde 55 aracı inceleyen ekipler, 14'ün 'change' yapıldığı belirledi. Soruşturmayı genişleten ekipler, şüphelileri yakalamak için belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Gözaltına alınıp, ismi açıklanmayan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.