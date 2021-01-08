Son dakika gündem: Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk sürüyor
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Son dakika gündem: Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk sürüyor

08.01.2021 15:26 | Son Güncelleme: 08.01.2021 15:33
Son dakika gündem: Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk sürüyor

Son dakika haber... GAZİANTEP'te koronavirüs nedeniyle alınan önlemlere rağmen çarşılardaki insan yoğunluğu devam ediyor.

GAZİANTEP'te koronavirüs nedeniyle alınan önlemlere rağmen çarşılardaki insan yoğunluğu devam ediyor.

Koronavirüs vaka sayısında düşüş yaşanan Gaziantep'te vatandaşlar, hafta sonu uygulanacak olan kısıtlama öncesi çarşılara akın etti. Kentin işlek noktalarından Gaziler Caddesi'nde alışveriş yapan vatandaşların tedbirlere uymadığı gözlendi. Caddelerde denetim yapan polis ve zabıta ekipleri vatandaşları sosyal mesafe ve maske kullanımı yönünde uyardı.  Öte yandan, polis ekiplerince kent genelinde dün gerçekleştirilen denetimlerde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 409 kişiye 900'er lira idari para cezası kesildi.


Son dakika gündem: Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk sürüyor
Son dakika gündem: Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk sürüyor
Son dakika gündem: Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk sürüyor
Son dakika gündem: Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk sürüyor
Son dakika gündem: Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk sürüyor
Son dakika gündem: Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk sürüyor
Son dakika gündem: Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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