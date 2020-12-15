Son dakika gündem: Gaziantep'te aracıyla çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü yakalandı
15.12.2020 18:31 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:34
Son dakika haberi: Gaziantep'te aracıyla çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü gözaltına alındı.
Gaziantep'te aracıyla çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Adıyaman kara yolu kenarında erkek cesedi buldu.
Jandarma Suç Araştırma Timleri, yaptığı araştırmada, cesedin M.K'ye (24) ait olduğunu ve F.K'nin kullandığı aracın çarpması sonucu gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözaltına alınan F.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak