Son dakika gündem: Gaziantep'te 900 polisle uyuşturucu operasyonu başlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Gaziantep'te 900 polisle uyuşturucu operasyonu başlatıldı

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te 900 polisle uyuşturucu operasyonu başlatıldıGAZİANTEP'te uyuşturucu tacirlerine yönelik, 900 polisin katıldığı ve 12 saat sürmesi planlanan hava destekli operasyon başlatıldı.

25.08.2020 17:41 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:47

Gaziantep'te 900 polisle uyuşturucu operasyonu başlatıldı

GAZİANTEP'te uyuşturucu tacirlerine yönelik, 900 polisin katıldığı ve 12 saat sürmesi planlanan hava destekli operasyon başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, aralarında özel harekat polislerinin de olduğu 900 polisin katılımıyla, Bey, Hacıbaba, Nurtepe, Beydilli ve Düztepe Mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Operasyonun ilk iki saatlik bölümünde, 20 adrese yapılan baskında 2 kilo esrar, 1 kilo metamfetamin 350 adet uyuşturucu hap ve 4 tabanca ele geçirildi.

SOKAKLAR ABLUKAYA ALINDI

Mahallelerdeki cadde ve sokak girişleri zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri tarafından tutulurken, çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Hava destekli operasyonda, baskın yapılan adreslerdeki bazı şüpheliler gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise kentte operasyonlarla eş zamanlı olarak yapılan trafik denetimlerine katıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika gündem: Gaziantep'te 900 polisle uyuşturucu operasyonu başlatıldı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar: 15 yıl 3600 günle kıdem tazminatı alan işçi başka bir iş yerinde çalışabilir
Son Dakika: Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarına sınırlı sayıda seyirci alınacak Güncel
Son Dakika: Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarına sınırlı sayıda seyirci alınacak
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı 3. Sayfa
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek Ekonomi
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Şişli'de darp ettikleri kadının 500 bin lirasını gasp ettiler Güncel
Şişli'de darp ettikleri kadının 500 bin lirasını gasp ettiler
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder Ekonomi
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
Son Dakika: Sosyal medyada infial yaratan paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabını kullanan şahıs yakalandı
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim
Çakarlı minibüsteki saldırganın savcılık ifadesi ortaya çıktı: Aracı satacağım için çakarı kullanmak istedim
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Sorulan adresi bilemeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
Yıllar önce yatılı okulda kalan Paris Hilton'dan itiraf: Fiziksel istismara uğradım
İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı
İmamoğlu'ndan sağlık çalışanlarına müjde: Ücretsiz otopark ve toplu taşıma uygulaması yıl sonuna kadar uzatıldı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika: Dolar 7,4050 tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı
Karapınar'da temmuz ayında oluşan obruk, 50 metre çapına ulaştı
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
Madde bağımlısı ağabey, kendisine para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti
Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı
Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti! O anlar kameraya yansıdı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
'Türkiye'nin Maldivleri' için harekete geçildi! Ziyaretçi sayısında kısıtlamaya gidilecek
"Türkiye'nin Maldivleri" için harekete geçildi! Ziyaretçi sayısında kısıtlamaya gidilecek
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor
Elmadaki verim ve kalite üreticinin yüzünü güldürüyor
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Murat Kurum Hulusi Akar Fatih Dönmez
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Deniz Akkaya Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Eddie Newton Ronald Koeman Emre Belözoğlu Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Tv Sel Kaza Adana
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Gaziantep'te 900 polisle uyuşturucu operasyonu başlatıldı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 17:50:20. #1.15#
title