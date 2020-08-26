Son dakika gündem: Gaziantep'te 6 mahallede uyuşturucu operasyonu 22 gözaltı
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Son dakika gündem: Gaziantep'te 6 mahallede uyuşturucu operasyonu 22 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te 6 mahallede uyuşturucu operasyonu 22 gözaltıGAZİANTEP'te, 980 polisin katılımıyla 6 mahallede 12 saat süren narkotik ve asayiş operasyonu düzenlendi.

26.08.2020 12:04 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:10

Gaziantep'te 6 mahallede uyuşturucu operasyonu 22 gözaltı

GAZİANTEP'te, 980 polisin katılımıyla 6 mahallede 12 saat süren narkotik ve asayiş operasyonu düzenlendi. Helikopter destekli ve dedektör köpeklerin kullanıldığı operasyonlarda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla Bey, Hacıbaba, Nurtepe, Vatan, Beydilli ve Düztepe mahallelerinde 12 saat süreyle narkotik ve asayiş operasyonu düzenledi. Suç işlenmesinin önlenmesine yönelik ve 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarını kapsayan operasyona, aralarında özel harekatçıların da olduğu 980 polis katıldı. Helikopter destekli ve dedektör köpeklerin kullanıldığı operasyonlarda 32 ev 48 umuma açık yer, 655 araç ile 1870 kişinin üzerinde arama yapıldı. Operasyonda 2 kilo 907 gram esrar, 1 kilo 257 gram metamfetamin, 453 gram eroin, 351 gram bonzai, 441 uyuşturucu hap, 7 hassas terazi, 6 tabanca ile 2 pompalı tüfek ele geçirilirken, 22 kişi de gözaltına alındı. Emniyette sorgularına başlanan şüphelilerin, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Son dakika gündem: Gaziantep'te 6 mahallede uyuşturucu operasyonu 22 gözaltı

Kaynak: DHA

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