Son dakika gündem: Gaziantep'te, 268 kişiye 'koronavirüs' cezası

GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 268 kişiye 900'er lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün polis ekiplerinin kent genelinde yaptığı denetimlerde; sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 97, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 171 kişiye 900'er lira idari para cezası uygulandı. Polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında; maske ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği belirlenen 725 kişi ise ikaz edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ