Son dakika gündem: Gaziantep'te 229 paket kaçak sigara ele geçirildi: 1 gözaltı
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Son dakika gündem: Gaziantep'te 229 paket kaçak sigara ele geçirildi: 1 gözaltı

25.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:48
Son dakika gündem: Gaziantep'te 229 paket kaçak sigara ele geçirildi: 1 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te bir araçta 229 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te bir araçta 229 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Nizip karayolunda oluşturduğu uygulama noktasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, motor kısmına gizlenmiş 229 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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