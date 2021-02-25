Son dakika gündem: Gaziantep'te 229 paket kaçak sigara ele geçirildi: 1 gözaltı
25.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:48
Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te bir araçta 229 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te bir araçta 229 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Nizip karayolunda oluşturduğu uygulama noktasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, motor kısmına gizlenmiş 229 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak