Son dakika haberleri... Gazi ve şehit aileleri inci kefali göçünü izledi

Gelen son dakika haberine göre Van'ın Erciş ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında gazi ve şehit yakınları ile bedensel engelliler balık bendinde inci kefali göçünü izledi.

Van'ın Erciş ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında gazi ve şehit yakınları ile bedensel engelliler balık bendinde inci kefali göçünü izledi.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla ilçedeki gazi ve şehit yakınları ile bedensel engellilerle bir araya geldi.

Her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını belirten Mehmetbeyoğlu, Dünya Kahvaltı Günü'nde böyle bir program düzenlediklerini söyledi.

Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Yeni tip koronavirüs sürecini yaşıyoruz. Bu süreçte cansiperane çalışan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Daha fazla bir araya gelmek, sohbet etmek istediğimiz insanlarımızla biraz uzak kaldık. Hamdolsun, Sayın Cumhurbaşkanımız gibi dünya liderine sahibiz. Onun sayesinde bu süreci birlikte aşıyoruz, yakın bir zamanda inşallah bu virüs belasından kurtulacağız. Van, kedisiyle, doğal güzellikleriyle, kahvaltısıyla eşsiz bir kent. Erciş, büyük bir medeniyete başkentlik yapmış büyük bir medeniyetin otağı olmuş bir yer. Bu vatan için canını ortaya koyan, gazilerimizle, şehitlerimizin yakınlarıyla bir arada bulunmak beni çok mutlu ediyor. Engelli kardeşlerimizle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum."

Daha sonra Mehmetbeyoğlu programa katılanlarla birlikte, balık bendinde yumurtalarını bırakmak için derelere akın eden binlerce balığın göçünü izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca