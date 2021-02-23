Son dakika gündem: Gannuşi, Tunus'taki kabine krizinde ara buluculuk çağrısını Cumhurbaşkanı'nın yanıtlamadığını söyledi

Son dakika haberlerine göre Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said ile Başbakan Hişam el-Meşişi arasındaki kabine revizyonu krizinin çözümü için ara buluculuk çağrısını Cumhurbaşkanı'nın yanıtsız bıraktığını belirtti.

Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said ile Başbakan Hişam el-Meşişi arasındaki kabine revizyonu krizinin çözümü için ara buluculuk çağrısını Cumhurbaşkanı'nın yanıtsız bıraktığını belirtti.

Yerel bir radyo istasyonuna konuşan Gannuşi, "Cumhurbaşkanı Said, henüz bu (arabuluculuk) girişime yanıt vermedi. Ancak ben üç başkanlık (Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı) arasındaki diyaloğun gerekli olduğu fikrindeyim." dedi.

Aynı zamanda parlamentodaki birinci parti konumundaki Nahda Hareketi'nin lideri Gannuşi, ara buluculuk girişiminin öneminde ısrarcı olduğunu belirterek, "Umarım Cumhurbaşkanı diyaloğun sorunların çözümünde en kısa yol olduğuna kani olur." diye konuştu.

Gannuşi, Tunus'taki demokratikleşme sürecinin olgunlaşma aşamasına girdiğini vurgulayarak, ülkedeki devrimin Arap Baharı için bir başarı teşkil ettiğini aktardı.

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said ile Başbakan Hişam el-Meşişi arasındaki kabine revizyonu krizinin çözümü için geçen hafta üçlü toplantı önerisinde bulunmuştu.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki "kabine revizyonu krizi"

Başbakan Meşişi, 16 Ocak'ta 25 bakandan 11'inde değişikliğe gittiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, kabine için güvenoyu oturumundan bir gün önce, hükümet değişikliğinin Anayasa'nın gerekliliklerini yerine getirmediğini, kendisine bilgi verilmediğini ve bazı bakanların çıkar ilişkileri bulunduğunu söyleyerek, itirazını açıkladı.

Buna rağmen Meşişi'nin yeni kabinesi 27 Ocak'ta Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi ve diğer bazı partilerin desteğiyle Meclisten güvenoyu aldı.

Ancak Said'in teamül gereği yeni bakanları, göreve başlaması için yemin törenine çağırmaması krizi derinleştirdi.

Meşişi, krize çözüm arayışıyla 15 Şubat'ta 5 bakanı görevden alarak, eski kabine içindeki 2'si kadın beş bakanı vekaleten bu bakanlıklara atadı.

Başbakan Meşişi'nin hamlesi bir çeşit taviz şeklinde yorumlanırken birkaç saat sonra cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı. Açıklamaya göre Said, Başbakan Meşişi'ye kabine değişikliğinin hukuki yönlerine ilişkin bir mektup yazdı.

"Kabine değişikliği bazı Anayasa hükümlerini görmezden geldi." ifadelerinin yer aldığı mektubunda Said, kabine değişikliğinin Anayasa'nın 92 ve 46'ncı maddelerine aykırı yapıldığını kaydetti.

Said'in mektubu krizin devam ettiğinin sinyalini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı