Son dakika gündem: Fransa İslam Toplumu Milli Görüş Başkanı Sarıkır'dan Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'e tepki Açıklaması

Son dakika gelişmesine göre Fransa İslam Toplumu Milli Görüş (CIMG) Başkanı Fatih Sarıkır, "Fransa İslamı Prensipler Tüzüğünü" imzalamayı reddettikleri gerekçesiyle İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Validen CIMG'yi bölgesel organizasyonlardan dışlamasını istediğini ve bunun "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Fransa İslam Toplumu Milli Görüş (CIMG) Başkanı Fatih Sarıkır, "Fransa İslamı Prensipler Tüzüğünü" imzalamayı reddettikleri gerekçesiyle İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Validen CIMG'yi bölgesel organizasyonlardan dışlamasını istediğini ve bunun "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Sarıkır, CIMG'ye bağlı Eyüp Sultan Camisi Başkanı Eyüp Şahin, "İnanç ve Uygulama" adlı kuruluşun Başkanı Hamad Hammadi ve Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) yetkilisi Murat Ercan, "Fransa İslamı Prensipler Tüzüğüne" ilişkin camide basın toplantısı düzenledi.

Fatih Sarıkır, tüzüğü Fransa İslam Konseyini (CFCM) oluşturan 9 kuruluştan 5'inin imzaladığını kaydetti.

Ülkedeki yüzlerce caminin bu tüzüğü kabul etmediğini ifade eden Sarıkır, "Tüzükte birçok ifade Müslümanlara diğerlerinden daha fazla cumhuriyetin yasalarına ve ilkelerine saygı duyduğunu söyleme yükümlülüğü getiriyor. Şu an bu da yaşanıyor." dedi.

Sarıkır, tüzüğün son halinin başlarda belirlenen amacından uzaklaştığını söyledi.

Tüzükle ilgili önerilerini ve bu konuda çalışma arzularını daha önce dile getirdiklerini aktaran Sarıkır, ülkede son günlerde siyasetçilerin söz konusu tüzüğü referans alarak dini derneklerin iç işlerine karıştığını söyledi.

Sarıkır, Strasbourg Belediyesinin Eyüp Sultan Camisinin inşaatı için 2,5 milyon avroluk yardım kararına ilişkin siyasetçilerin dezenformasyon seviyesinin zirveye ulaştığını belirterek, şunları belirtti:

"İçişleri Bakanı (Gerald Darmanin) bu konuda yasal olan belediyenin kararına karşı hiçbir hukuki değeri olmayan tüzüğü öne sürmekten çekinmedi. Bakan, cumhuriyetin ilkelerini belirlemek ve bizi cumhuriyete karşı olmakla suçlamak için tüzüğü referans olarak kullandı. İçişleri Bakanı aynı zamanda Validen bizim federasyonlarımızı bölgesel organizasyonlardan dışlamasını istedi. Tüzüğü imzalamadığımız gerekçesiyle verilen bu talimat kabul edilemez."

Sarıkır, bu zor zamanlarda birleştirici davranılması ve herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

"Siyasal İslam ile ilgili suçlamalar yanlış ve dayanaksızdır"

Şahin ise caminin inşaatına ilişkin finansmanın şeffaf olduğunu belirtti.

"Siyasal İslam ile ilgili suçlamalar yanlış ve dayanaksızdır ve bunları şiddetle reddediyoruz." ifadesini kullanan Şahin, bazılarının iddia ettiğinin aksine siyasi parti olmadıklarını ve siyasi projeler yürütmediklerini söyledi.

Şahin, "Cumhuriyetin düşmanları gibi ilan edildik. Bu suçlamaları anlamıyoruz ve reddediyoruz." dedi.

Eyüp Şahin, "ayrılıkçılıkla" suçlandıklarını ancak ülkenin ortak yaşamına katkıda bulunduklarını kaydetti.

Hamadi de söz konusu tüzüğe ilişkin, "Virgülüne dokunamadığımız metni imzalamamızı istemeleri kabul edilemez." dedi.

Bu şartlarda tüzüğü imzalamayacaklarını ifade eden Hamadi, tüzük üzerinde değişiklik yapılmasına imkan verilmemesine de tepki gösterdi.

Hamadi, "Müslümanların ve imamların çoğunun kabul etmediği bir metni imzalamamız düşünülemez. Müslüman toplumun bir kısmının bile kabul etmemesi nedeniyle bu tüzüğü imzalayamayız. Birilerinin ajandasının esiri olmayacağız." diye konuştu.

Fransa'nın yasalarına saygı duyduklarını ancak bu tüzüğün yasa olmadığını ifade eden Hamadi, "Dinimizin siyasi amaçlarla araçsallaştırılmasına son verilmeli." yorumunu yaptı.

Ercan da ülkede düzenlenen terör saldırılarının faillerinin ülkedeki cami ve Müslüman derneklerle bağlantısı olmadığını belirtti.

Ülkedeki Müslümanlara ayrımcılık uygulanmaması gerektiğini vurgulayan Ercan, Fransız siyasetçileri sorumluluk almaya çağırdı.

Toplantıda CIMG, CCMTF ve "İnanç ve Uygulama" adlı kuruluşların hazırladığı ortak bildiri okundu.

Bildiride, Fransa'nın yasalarına ve prensiplerine saygı gösterildiğini, insanların dini özgürlüklere sahip olduğunu ve bunun yasalara aykırı olmadığı aktarıldı.

İnsanların dinlerini özgürce yaşama hakkı olduğu belirtilen bildiride, İslam'ın siyasi amaçlarla araçsallaştırılmaması gerektiğini vurgulandı.

Bildiride, camilerde yasalara aykırı siyasi veya ideolojik söylemlerin yer almasının kabul edilmediği kaydedildi.

CIMG, CCMTF ve "İnanç ve Uygulama" adlı kuruluş, hükümetin talebiyle CFCM'in hazırladığı "Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü"ne Müslümanları ötekileştirdiği gerekçesiyle imza atmayı reddetmişti. Bu kuruluşlar tüzükteki "Fransa İslamı" söylemine de tepki gösteriyor.

Darmanin'den caminin inşaatına yönelik yardım kararına itiraz

Strasbourg Belediye Meclisinde 22 Mart'ta yapılan oylamada, IGMG'ye bağlı caminin inşaatının maliyetinin yüzde 10'u olan 2 milyon 563 bin 999 avro para yardımı kararı kabul edilmişti.

Darmanin, yaptığı açıklamada, Yeşiller Partisinden olan Strasbourg Belediyesinin kararına tepki göstererek, "Strasbourg Belediyesi, 'Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü'nü imzalamayı reddeden ve siyasi İslam'ı savunan bir federasyon tarafından desteklenen bir camiyi finanse ediyor. Umarım bir an önce herkes gözlerini açar, ayrılıkçı yasası onaylanır ve yürürlüğe girer." ifadesini kullanmıştı.

Darmanin, Grand-Est ve Bas-Rhin Valiliğinden yardım kararını idari hakime sevk etmesini istediğini belirtmişti.

Strasbourg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazdığı mektupta Darmanin'in caminin inşaatı için alınan yardım kararının idari hakime sevk edilmesi talebine tepki göstererek söz konusu kararın Alsace-Moselle bölgesinin yerel hukukuna uygun olduğunu belirtmişti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan