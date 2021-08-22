Son dakika gündem: Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, ABD'ye "Afganistan konusunda sorumluluk alma" çağrısı yaptı
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Son dakika gündem: Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, ABD'ye "Afganistan konusunda sorumluluk alma" çağrısı yaptı

Son dakika gündem: Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, ABD'ye 'Afganistan konusunda sorumluluk alma' çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD'yi Afganistan konusunda sorumluluk almaya çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD'yi Afganistan konusunda sorumluluk almaya çağırdı.

Le Drian, haftalık Le Journal du Dimanche gazetesine Afganistan konusunda röportaj verdi.

20 Ağustos'ta düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, ABD'ye Afganistan konusunda sorumluluk alma çağrısında bulunduğunu aktaran Le Drian, ABD'nin Afganların tahliyelerini kolaylaştırmasını sağlaması gerektiğini belirtti.

Le Drian, ABD'nin müttefiklerle iş birliğinin daha etkili ve güçlü şekilde gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

"Özgürlüğü ve hukuk devletini savunan" Afganistanlıların hayatlarını kurtarmayı amaçladıklarını ifade eden Le Drian, Fransa'ya gelmek isteyen Afganistanlıları uçakla tahliye etmek istediklerini ancak onların Kabil'deki havalimanına ulaşması hususunda sorun yaşandığını söyledi.

Le Drian, "güçle iktidarı ele geçiren" Taliban'ı tanımayacaklarının altını çizdi.

Afganistan'ın yeniden terör barınağı haline gelmemesi ve Afganistan halkına yardım edilmesi gerektiğine işaret eden Le Drian, Afganistan'daki gelişmelerin ışığında bölgenin istikrarının önemli olduğuna dikkati çekti.

Le Drian, bundan dolayı G7 ve NATO'nun ötesinde Rusya, İran ve Çin'in de katılacağı bir anlaşma olması gerektiğini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu kapsamda telefonda görüştüğü bilgisini paylaşan Le Drian, Katar'da Amerikalıların, Taliban'ın ve diğer siyasi Afgan aktörlerin geçici hükümetin kurulması için müzakereleri sürdürmesi ve siyasi anlaşmaya varması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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Son dakika gündem: Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, ABD'ye "Afganistan konusunda sorumluluk alma" çağrısı yaptı - Haberler
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