Son dakika gündem: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 22 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 624 artışla 5 milyon 755 bin 496'ya yükseldi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,1'e düştü.

Ülkede son 24 saatte 22 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, böylece virüs kaynaklı ölüm sayısı 110 bin 753'e çıktı.

Hastanelerde 1703'ü yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 531 kişinin tedavisi devam ediyor. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısındaki düşüş eğilimi sürüyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 31 milyon 964 bin 313'e ulaştı, bunlardan 18 milyon 175 bin 104'üne ikinci doz aşı da uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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