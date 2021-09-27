Son dakika gündem: Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika gündem: Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 74 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 74 kişi yaşamını yitirdi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 1309 artışla 6 milyon 995 bin 628 oldu.

Son 24 saatte 74 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 116 bin 537'ye çıktı.

Hastanelerde 1571'i yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 980 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,2'ye indi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 50 milyon 385 bin 877'ye ulaştı, 48 milyon 339 bin 308 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 71,7'si tamamen aşılanmış oldu.

Öte yandan Fransa Başbakanı Jean Castex, yaptığı açıklamada, 15 Ekim'den itibaren Kovid-19 testlerinin ancak ücret karşılığında yapılabileceğini söyledi.

Castex, ancak testlerin aşılarını tamamlamış kişiler için ücretsiz olacağını kaydetti.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika gündem: Fransa'da Kovid-19'dan son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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