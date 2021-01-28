Son dakika gündem: Fransa'da Kovid-19'a ilişkin meclis komisyonu feshedildi

Fransa'da iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Ulusal Mecliste yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı sorunların yönetimine ilişkin kurulan komisyonu feshetti.

LREM'nin yapılan oylamayla Kovid-19 salgınının yönetimine ilişkin 17 Mart 2020'de kurulan komisyonu feshetmesi muhalefet partilerinin tepkilerine yol açtı.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) Ulusal Meclisteki Grup Başkanvekili Damien Abad, yaptığı açıklamada, bunun sorumsuzluk olduğunu belirterek komisyonun kapatılmasının salgınla ilgili alınacak kararların üzerinde kontrolün sağlanamaması anlamına geldiğini kaydetti.

LR milletvekili Eric Ciotti, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, komisyonun kapatılmasını "skandal" olarak niteleyerek "LREM otoriter sapma içerisinde, eleştiriye ve karşı güce müsamaha göstermiyor." yorumunu yaptı.

Merkez sol Sosyalist Partiden (PS) yapılan yazılı açıklamada, "LREM demokrasiye zarar veriyor. Ulusal Meclise haklarının verilmesi için Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand'a çağrıda bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketin (LFI) lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bunun "skandal" olduğunu belirterek "Macron ve bakanları riskli politikalarını kamuya açık şekilde üstlenmekten korkuyorlar." ifadesini kullandı.

LREM'nin Meclis'teki Grup Başkanvekili Christophe Castaner, Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada, muhalefet partilerinin tepkilerinin "sinema" olduğunu, bu komisyonu "siyasi sahne" olarak kullandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan