Son dakika gündem: Fransa'da 1950'den bu yana kiliselerde en az 10 bin çocuk istismara uğradı
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Son dakika gündem: Fransa'da 1950'den bu yana kiliselerde en az 10 bin çocuk istismara uğradı

02.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:26
Son dakika gündem: Fransa'da 1950'den bu yana kiliselerde en az 10 bin çocuk istismara uğradı

Son dakika haberler: Kiliselerde Cinsel İstismarları Araştırma Komisyonu (CIASE), Fransa'da 1950'den bu yana en az 10 bin çocuğun kiliselerde cinsel istismara uğradığını açıkladı.

Kiliselerde Cinsel İstismarları Araştırma Komisyonu (CIASE), Fransa'da 1950'den bu yana en az 10 bin çocuğun kiliselerde cinsel istismara uğradığını açıkladı.

CIASE Başkanı Jean Marc Sauve'nin sunduğu rapordaki veriler, psikoposluk arşivlerinden ve tanıklıklarından elde edildi.

Soruşturma Komisyonu tarafından 6 bin 500 kişinin ifadesinin toplandığı rapora ayrıca, hayatını kaybeden kurbanlar ile cinsel istismara uğrayıp konuşmak istemeyenler de dahil edildi.

Raporda, ülkede 1950'den bu yana 10 binden fazla çocuğun pedofil rahiplerin kurbanı olduğunu kaydedildi.

CIASE 2018'de kurulduğunda, istismar kurbanlarının 3 bin civarı olabileceği belirtilmişti.

Sauve, haziran ayında yaptığı açıklamada, pedofil rahiplerin sayısının 1500'den fazla olabileceğini söylemişti.

Raporun son hali ekim ayında yayımlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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