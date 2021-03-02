Son dakika gündem: Fransa'da 1950'den bu yana kiliselerde en az 10 bin çocuk istismara uğradı

Son dakika haberler: Kiliselerde Cinsel İstismarları Araştırma Komisyonu (CIASE), Fransa'da 1950'den bu yana en az 10 bin çocuğun kiliselerde cinsel istismara uğradığını açıkladı.