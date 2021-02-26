Son dakika gündem: /fotoğraflarla/ Silici operasyonunda 2. dalga
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika gündem: /fotoğraflarla/ Silici operasyonunda 2. dalga

26.02.2021 09:47 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:51
Son dakika gündem: /fotoğraflarla/ Silici operasyonunda 2. dalga

Son dakika haber... İSTANBUL merkezli 36 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik "Silici 2" operasyonu düzenlendi.

 İSTANBUL merkezli 36 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik "Silici 2" operasyonu düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesindeİstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce; İstanbul merkezli bugün 36 ilde eş zamanlı akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik "Silici 2" operasyonu gerçekleştirildi.

"Silici 2" operasyonu 15-16 Ocak tarihinde gerçekleştirilen "Silici" operasyonun devamı oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen 120 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçıların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) bayi lisansı alarak akaryakıt istasyonlarını açtığı, bu akaryakıt istasyonlarında akaryakıt satış verisi silerek büyük karlar elde ettiği sonrasında ise izlerini kaybettirmek için belli sürelerle EPDK lisanslarını iptal ettikleri şeklinde bir yöntem kullandıkları KOM Birimlerince belirlendi. Operasyon yapılan 157 akaryakıt istasyonunda toplam 196 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği, silinen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 1.2 milyar TL olduğu tespit edildi. 

 


Son dakika gündem: /fotoğraflarla/ Silici operasyonunda 2. dalga
Son dakika gündem: /fotoğraflarla/ Silici operasyonunda 2. dalga
Son dakika gündem: /fotoğraflarla/ Silici operasyonunda 2. dalga
Son dakika gündem: /fotoğraflarla/ Silici operasyonunda 2. dalga
Son dakika gündem: /fotoğraflarla/ Silici operasyonunda 2. dalga

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Nikol Paşinyan Enis Berberoğlu
Magazin Tarkan Sibel Can Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Başbakan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: /fotoğraflarla/ Silici operasyonunda 2. dalga - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 09:57:57. #1.16#
title