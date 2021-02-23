Son dakika gündem: Florida'da 8 Kübalı mülteciyi taşıyan teknenin alabora olduğu an kamerada
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Son dakika gündem: Florida'da 8 Kübalı mülteciyi taşıyan teknenin alabora olduğu an kamerada

23.02.2021 09:43 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:46
Son dakika gündem: Florida'da 8 Kübalı mülteciyi taşıyan teknenin alabora olduğu an kamerada

Son dakika haber: ABD'nin Florida açıklarında alabora olan teknedeki 8 Kübalı göçmen, Amerikan Sahil Güvenliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

ABD'nin Florida açıklarında alabora olan teknedeki 8 Kübalı göçmen, Amerikan Sahil Güvenliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri ( ABD) Florida Sahil Güvenlik ekipleri, tarafından yapılan açıklamada, bir denizcinin uyarısı üzerine Florida'nın 5 mil açığında zor durumdaki 8 metrelik bir tekne tespit edildiği ve bunun üzerine kurtarma operasyonu başlatıldığı bildirildi. Florida açıklarında içinde 2 hamile kadının olduğu toplamda 8 göçmenin bulunduğu bot dev dalgalarla alabora oldu.

14 GÜNDEN FAZLA DENİZDE MÜCADELE 

Göçmenlerin iki haftadan uzun süredir denizde olduğu belirtildi. Mültecilerin yaşadığı zor anları havadan helikoptere ait termal kameraya an be an yansıdı. Florida Sahil Güvenlik ekipleri, tarafından yapılan açıklamada, kurtarılan mültecilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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