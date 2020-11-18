Son dakika haberleri: flaş

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18.11.2020 21:13 | Son Güncelleme: 18.11.2020 21:17
Son dakika gelişmesine göre Bakan Koca: Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık.
Bakan Koca: Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı