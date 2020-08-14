Son dakika gündem: FLAŞ
Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Koca: En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır hasta sayımız 656'ya yükseldi.
14.08.2020 19:53 | Son Güncelleme: 14.08.2020 20:57
Bakan Koca: En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır hasta sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, Covıd-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarıda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir aile demek.
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Kaynak: DHA