Son dakika gündem: FLAŞ Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Koca: En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır hasta sayımız 656'ya yükseldi.

Bakan Koca: En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır hasta sayımız 656'ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, Covıd-19'a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarıda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir aile demek.

Kaynak: DHA