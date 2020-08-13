Son dakika gündem: flaş Son dakika gelişmesine göre Bakan Koca: Sevgili çocuklar ve gençler.

Bakan Koca: Sevgili çocuklar ve gençler. Okullar, önce uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim, 21 Eylülde. Sebebi, Koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, okulumdan oluyorum diyerek uyarın.

Kaynak: DHA