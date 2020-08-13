Son dakika gündem: flaş

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Son dakika gelişmesine göre Bakan Koca: Sevgili çocuklar ve gençler.
13.08.2020 11:06 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:17
Bakan Koca: Sevgili çocuklar ve gençler. Okullar, önce uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim, 21 Eylülde. Sebebi, Koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, okulumdan oluyorum diyerek uyarın.
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Kaynak: DHA