Son dakika gündem: Fırat Çakıroğlu, ölümünün 6. yılında Denizli'de anıldı

Ege Üniversitesinde (EÜ) 6 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Çakıroğlu, Denizli'de etkinliklerle anıldı.

Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, Çakıroğlu'nu rahmetle andıklarını belirtti.

Asırlar boyunca milli devlet uğruna nice canları feda ettiklerini dile getiren Aydınlı, "Bu kutlu dava 5 bin 200 şehit verdi. Fırat kardeşimiz de bu kutlu davanın son şehididir. Hakk'a koşan yiğit kardeşimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun acısı halen yüreklerimizi kor gibi yakmaktadır. Başta Fırat kardeşimiz olmak üzere bu vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Pilav hayrının da yapıldığı etkinliğe, Kamu-Sen Denizli İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen (TES) Şube Başkanı Emre Erdoğan, ocak üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu