Son dakika gündem: Filipinler'de askeri helikopter düştü: 6 ölü
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Son dakika gündem: Filipinler'de askeri helikopter düştü: 6 ölü

Son dakika gündem: Filipinler'de askeri helikopter düştü: 6 ölü
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Filipinler'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 asker hayatını kaybetti.

Filipinler'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 6 asker hayatını kaybetti.

Yarbay Maynard Mariano, 3'ü pilot 6 Hava Kuvvetleri personelini taşıyan S-70i Black Hawk helikopterin Manila'nın kuzeyinde Clark Hava Üssü yakınlarında eğitim uçuşu sırasında düştüğünü, helikopterdeki 6 personelin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ifade eden Mariano, soruşturma bitine kadar Black Hawk helikopterlerin uçuşlarına izin verilmeyeceğini söyledi.

Düşen helikopterin, Polonya'dan 2019'da alınan S-70i Black Hawk helikopterlerden biri olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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