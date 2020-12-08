Son dakika gündem: FETÖ'ye finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 22 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika gündem: FETÖ'ye finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 22 şüpheli gözaltına alındı

08.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:53
Son dakika gündem: FETÖ'ye finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 22 şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 22'si yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 22'si yakalandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve holdinge bağlı şirketlerde çalışan bazı şüphelilerin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırdığı belirlendi.

Şüphelilerin örgütün derneğine bağış yaptığını, kapatılan Zaman gazetesine abone olduklarını ve örgütün tepe yöneticileriyle irtibat kurduklarını da tespit eden savcılık, bu kapsamda 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 22'sini yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 7 kişi aranıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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