Son dakika gündem: FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan eski Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı tutuklandı
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Son dakika gündem: FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan eski Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı tutuklandı

Son dakika gündem: FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan eski Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Trabzon'da, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Y.G. tutuklandı.

Trabzon'da, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Y.G. tutuklandı.

Trabzon'da yürütülen soruşturmada, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullanan FETÖ/PDY üyesi "mahrem imamlarla" görüştükleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.G. ile 2 kişi, savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye çıkarıldı.

Şüphelilerden Y.G, tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Trabzon merkezli İstanbul ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 5'i daha önce çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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