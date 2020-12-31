Son dakika haberi | FETÖ'nün kilit isimleri Kamil Bakum ve Eşref Üstünova yakalandı
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Son dakika haberi | FETÖ'nün kilit isimleri Kamil Bakum ve Eşref Üstünova yakalandı

31.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:37
Son dakika haberi | FETÖ'nün kilit isimleri Kamil Bakum ve Eşref Üstünova yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre ÜMRANİYE'de FETÖ Terör Örgütü'nün 'gaybubet evi'ne baskın düzenlendi.

ÜMRANİYE'de FETÖ Terör Örgütü'nün 'gaybubet evi'ne baskın düzenlendi. Düzenlenen baskın sonucu örgütün kilit isimlerinden Kamil Bakum ve Eşref Üstünova gözaltına alınırken, baskın anı da polis kamerasına yansıdı. 

FETULLAH GÜLEN İLE ÇEKİNİLMİŞ LAR ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ Terör Örgütü'nün Ümraniye'deki 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evine baskın düzenlendi.  Baskında  örgütün sözde avukatlardan sorumlu 'mahrem imam' olarak adlandırılan hücre sorumlusu Kamil Bakum ve Eşref Üstünova yakalanarak, gözaltına alındı. Hücre evinde yapılan aramalarda ise FETÖ ele başı Fetullah Gülen ile farklı zamanlarda çekinilmiş çok sayıda fotoğraflar ele geçirildi. "FETÖ/PDY üyeliği" ile çok sayıda dolandırıcılık suçlarına karıştığı tespit edilen ve uzun süredir aranan Kamil Bakum'un 2009 yılında Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin enkazında bulunan cihazların sökülmesi olayında yargılanan 2 Astsubay'ın avukatlığını yürüten Mustafa Atalar'ı davayı üstlenmesi konusunda yönlendiren kişi olduğu da belirlendi. 

BYLOCK KULLANDIĞI DA TESPİT EDİLDİ

Polisin yaptığı çalışmalarda 'mahrem imam' olarak adlandırılan Kamil Bakum'un, Bank Asya, FETÖ üyelerince kullanılan şifreli mesajlaşma programı bylock ve kapatılan örgüte ait şirketlerde çalışma kaydı olduğu da tespit edildi. Öte yandan Muş, Gaziantep ve Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına istinaden "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve Muş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına istinaden "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçlarından aranan Bakum, 2005-2011 yılı öncesinde örgütün sözde "Muş İl İmamı" olduğu, onun öncesinde de Ankara Beypazarı İlçesi'nde sözde mahrem imamlık yaptığı da belirlendi. Bakum'un, 2015-2016 yıllarında ise, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Avukatlar Mahrem yapısının sözde güneydoğu imamı olarak faaliyet gösterdiği de belirlendi. 15 Temmuz'dan kısa bir süre önce örgüt tarafından İstanbul'a "Avukatlar Mahrem yapısına" tayin edilen Bakum FETÖ içinde oldukça aktif olarak faaliyet gösteren yönetici olduğu tespit edildi.

(Fotoğraf)

 


Son dakika haberi | FETÖ'nün kilit isimleri Kamil Bakum ve Eşref Üstünova yakalandı
Son dakika haberi | FETÖ'nün kilit isimleri Kamil Bakum ve Eşref Üstünova yakalandı
Son dakika haberi | FETÖ'nün kilit isimleri Kamil Bakum ve Eşref Üstünova yakalandı
Son dakika haberi | FETÖ'nün kilit isimleri Kamil Bakum ve Eşref Üstünova yakalandı
Son dakika haberi | FETÖ'nün kilit isimleri Kamil Bakum ve Eşref Üstünova yakalandı
Son dakika haberi | FETÖ'nün kilit isimleri Kamil Bakum ve Eşref Üstünova yakalandı
Son dakika haberi | FETÖ'nün kilit isimleri Kamil Bakum ve Eşref Üstünova yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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