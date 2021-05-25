Son dakika gündem: FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması'na operasyon: 23 gözaltı
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Son dakika gündem: FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması'na operasyon: 23 gözaltı

Son dakika gündem: FETÖ'nün 'jandarma mahrem yapılanması'na operasyon: 23 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ANKARA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında 'mahrem imam' olarak yer aldığı tespit edilen 42 şüpheliden 23'ü, operasyonla gözaltına alındı.

ANKARA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında 'mahrem imam' olarak yer aldığı tespit edilen 42 şüpheliden 23'ü, operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları, FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasında 'mahrem imam' olarak yer aldığı tespit edilen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında çeşitli kamu kurum/kuruluşlarında ihraç edilmiş kamu görevlilerinin de yer aldığı 42 şüpheliden 23'ü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Ceylan

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 42 gözaltı kararı
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 42 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden...
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