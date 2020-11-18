Son dakika gündem: FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 70 kişiden 21'i tutuklanırken 48 şüpheli itirafçı oldu.
18.11.2020 09:23 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:26
Son dakika gündem haberi: FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 70 kişiden 21'i tutuklanırken 48 şüpheli itirafçı oldu.
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 70 kişiden 21'i tutuklanırken 48 şüpheli itirafçı oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya