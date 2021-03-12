Son dakika gündem: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
12.03.2021 09:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:16
Son dakika haberi... FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur