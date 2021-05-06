Son dakika gündem: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Antalya merkezli operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Son dakika gündem: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Antalya merkezli operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Antalya merkezli operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Antalya merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Antalya merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile bağlı büro amirliklerince, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce 7 şüphelinin yakalanması amacıyla Antalya, Kilis ve Kahramanmaraş'ta 27 Nisan'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden biri savcılık talimatıyla salıverildi. Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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