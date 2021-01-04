Son dakika gündem: Fethiye'de sahte içkiden zehirlendiğinden şüphelenilen 2 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Fethiye'de sahte içkiden zehirlendiğinden şüphelenilen 2 kişi öldü

04.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:00
Son dakika gündem: Fethiye'de sahte içkiden zehirlendiğinden şüphelenilen 2 kişi öldü

Son dakika haber: Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.

Yanıklar Mahallesi'ndeki bir villada yaşayan R.M. (52) ve E.K. (56), alkol zehirlenmesi şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahaleleri yapılan 2 kişi, durumlarının ağırlaşması üzerine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan R.M. ile E.K'nın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. ???????

Fethiye Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, olayla ilgili sahte içki ürettikleri iddiasıyla R.T. ile Ö.O.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada, alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler, etil alkol ile bir miktar el yapımı içki ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Enis Arıkan Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Arda Turan Metin Oktay Samet Aybaba Arda Kardeşler Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Fethiye'de sahte içkiden zehirlendiğinden şüphelenilen 2 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 19:12:46. #1.15#
title