Son dakika gündem: Fethiye'de orman yangını Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını başladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını başladı.

İlçedeki Ölüdeniz Mahallesi Kıdrak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarın ardından yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ekibi ve yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Ekiplerin sarp alanda başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA