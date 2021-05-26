ING Basketbol Ligi play-off yarı finali 4. maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 78-76 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1'e getirdi ve...
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ING Basketbol Ligi play-off yarı finali 4. maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 78-76 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1'e getirdi ve...

ING Basketbol Ligi play-off yarı finali 4. maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 78-76 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1'e getirdi ve...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ING Basketbol Ligi play-off yarı finali 4. maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 78-76 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1'e getirdi ve finale yükseldi.

ING Basketbol Ligi play-off yarı finali 4. maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 78-76 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1'e getirdi ve finale yükseldi. Sarı-lacivertliler finalde Anadolu Efes ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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ING Basketbol Ligi play-off yarı finali 4. maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 78-76 mağlup eden Fenerbahçe Beko, seride durumu 3-1'e getirdi ve... - Haberler
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