Son dakika gündem: FATİH'TE OTELDE ÇIKAN YANGINDA CAN PAZARI YAŞANDI 5
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Son dakika gündem: FATİH'TE OTELDE ÇIKAN YANGINDA CAN PAZARI YAŞANDI 5

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ? FATİH'te bulunan otelin sauna kısmında çıkan yangında can pazarı yaşandı.

? FATİH'te bulunan otelin sauna kısmında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Üst katta bulunan bir turist cama çıkarak yardım istedi. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fatih Laleli'de bulunan 6 katlı otelin saunasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede oteli kaplarken, otelde bulunanlar büyük panik yaşadı. Üst kata bulunan bir turist cama çıkarak yardım istedi. Yan binada da bulunanlar tabelayı kırarak ıslak bez ve maske uzattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalanları ve yangını söndürmek için çalışma başlattı. Üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Otelin arka tarafında bulunan yangın merdiveninden ise otel görevlilerinin yönlendirmesi ile 5 kişi tahliye edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

"YAN BİNADAN TABELAYI KIRIP YARDIM ETTİM"

Çevre esnafından Yasin Demir, "Ben müdahale ettim. Camdan atlayacaktı kadın. Yukarı yan binaya çıktım. Tabelayı kırdım. Maske ve ıslak bez uzattık arkadaşlara. Oradan müdahale edebildik. Ancak o kadar yardım edebildik itfaiye ekipleri gelene kadar." dedi.

"İTFAİYE 1-2 DAKİKA GECÇ KALSAYDI DUMANDAN ZEHİRLENİRLERDİ"

Nazım Candemir ise, "İlk gördüğümde alt taraftan, saunadan çıktı yangın. İlk olarak dumanlar vardı sadece. İkinci katta 2 kişi vardı karı koca. Ruslar bunlar. Duman onlara doğru yükselince itfaiye hemen geldi zaten. Biz yardım etmeye çalıştık. İtfaiye 1-2 dakika geç kalsaydı dumandan zehirlenirlerdi" diye konuştu.

Son dakika gündem: FATİH'TE OTELDE ÇIKAN YANGINDA CAN PAZARI YAŞANDI 5
Son dakika gündem: FATİH'TE OTELDE ÇIKAN YANGINDA CAN PAZARI YAŞANDI 5
Son dakika gündem: FATİH'TE OTELDE ÇIKAN YANGINDA CAN PAZARI YAŞANDI 5
Son dakika gündem: FATİH'TE OTELDE ÇIKAN YANGINDA CAN PAZARI YAŞANDI 5

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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